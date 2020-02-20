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«Даллас» обыграл «Аризону», Гурьянов и Радулов отдали голевые передачи

«Даллас» обыграл «Аризону», Гурьянов и Радулов отдали голевые передачи
Хоккей / НХЛ 0

В Далласе (Техас, США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Даллас Старз» и «Аризона Койотс», завершившийся со счётом 3:2 в пользу «Далласа».

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Кори Перри, Радек Факса и Джейми Олексяк. Два голевых передачи отдал российский нападающий Денис Гурьянов, одну - Александр Радулов. Для Гурьянова этот ассист стал седьмым в текущем сезоне, для Радулова — 17-м.

В составе «Аризоны» голы забили Тейлор Холл и Кристиан Фишер. Голевую передачу на Фишера отдал российский защитник Илья Любушкин.

«Даллас» после этого матча продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, «Аризона» — на восьмой строчке.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2020, четверг. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Перри (Хинц, Гурьянов) – 02:19' (5x4)   1:1 Холл (Истерли, Шмальц) – 32:32' (5x4)   2:1 Факса (Перри, Гурьянов) – 36:01' (5x4)   2:2 Фишер (Любушкин, Истерли) – 38:12' (5x5)   3:2 Олексяк (А. Радулов, Хейсканен) – 51:38' (5x5)
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