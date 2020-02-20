«Даллас» обыграл «Аризону», Гурьянов и Радулов отдали голевые передачи

В Далласе (Техас, США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Даллас Старз» и «Аризона Койотс», завершившийся со счётом 3:2 в пользу «Далласа».

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Кори Перри, Радек Факса и Джейми Олексяк. Два голевых передачи отдал российский нападающий Денис Гурьянов, одну - Александр Радулов. Для Гурьянова этот ассист стал седьмым в текущем сезоне, для Радулова — 17-м.

В составе «Аризоны» голы забили Тейлор Холл и Кристиан Фишер. Голевую передачу на Фишера отдал российский защитник Илья Любушкин.

«Даллас» после этого матча продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, «Аризона» — на восьмой строчке.