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«Рейнджерс» планируют получить за Крайдера топ-проспекта, игрока НХЛ и первый раунд драфта

«Рейнджерс» планируют получить за Крайдера топ-проспекта, игрока НХЛ и первый раунд драфта
Хоккей / НХЛ 0

Известный североамериканский инсайдер Боб Маккензи назвал цену, которую «Нью-Йорк Рейнджерс» выставляет за обмен нападающего Криса Крайдера.

По информации Маккензи, «синеурубашечники» планируют получить за 28-летнего форварда элитного проспекта, готового игрока НХЛ, выбор в первом раунде драфта, а также условный выбор на драфте НХЛ.

В нынешнем сезоне Крайдер забросил 24 шайбы и сделал 21 результативную передачу в 58 матчах регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности "+10" и 58 минутах штрафного времени. В последнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» на счету Криса победная шайба и ассистентский дубль. Его контракт истекает в конце этого сезона, и он является главным кандидатом на обмен в дедлайн.

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