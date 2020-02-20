«Рейнджерс» в «Твиттере» — о голе Панарина: верхняя полка, где мама прячет хлеб?
В Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей о счётом 6:3.
Статистика Артемия Панарина в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020
В составе «Рейнджерс» заброшенной шайбой отметился нападающий Артемий Панарин, которая стала для него 30-й в нынешнем сезоне. Российский форвард отправил шайбу точно в «девятку» ворот шведского голкипера «ястребов» Робина Ленера. Пресс-служба «Рейнджерс» ироничной записью в «Твиттере» отреагировала на заброшенную шайбу.
«Верхняя полка, где мама прячет… хлеб?» — сказано в сообщении.
Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Рейнджерс».
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