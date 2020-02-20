«Колорадо» обыграл «Айлендерс», у Ничушкина — голевой пас

В Денвере (Колорадо, США) прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Йорк Айлендерс», завершившийся победой хозяев со счётом 3:1.

Голы в составе победителей забили Йоонас Донской, Андре Бураковски и Габриэль Ландеског. Голевой передачу на Донского отдал россиянин Валерий Ничушкин, для которого этот ассист стал 13-м в текущем сезоне. Единственную шайбу в составе «Айлендерс» с передач Мэтью Барзала и Джордана Эберле забросил Брок Нельсон.

Таким образом, «Айлендерс» потерпели четвёртое поражение подряд, а «Колорадо» смог прервать безвыигрышную серию. После этого матча «Колорадо Эвеланш» занимает третье место в Западной конференции, «Айлендерс» — шестые на Востоке.