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«Колорадо» обыграл «Айлендерс», у Ничушкина — голевой пас

«Колорадо» обыграл «Айлендерс», у Ничушкина — голевой пас
Хоккей / НХЛ 0

В Денвере (Колорадо, США) прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Йорк Айлендерс», завершившийся победой хозяев со счётом 3:1.

Голы в составе победителей забили Йоонас Донской, Андре Бураковски и Габриэль Ландеског. Голевой передачу на Донского отдал россиянин Валерий Ничушкин, для которого этот ассист стал 13-м в текущем сезоне. Единственную шайбу в составе «Айлендерс» с передач Мэтью Барзала и Джордана Эберле забросил Брок Нельсон.

Таким образом, «Айлендерс» потерпели четвёртое поражение подряд, а «Колорадо» смог прервать безвыигрышную серию. После этого матча «Колорадо Эвеланш» занимает третье место в Западной конференции, «Айлендерс» — шестые на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2020, четверг. 06:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Донской (Макар, Ничушкин) – 09:07' (5x5)   2:0 Бураковски (Маккиннон, Макар) – 20:45' (5x5)   3:0 Ландеског (Маккиннон, Грейвз) – 47:43' (5x5)   3:1 Нельсон (Барзал, Эберле) – 57:46' (6x5)
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