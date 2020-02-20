Журналист Прайс: слова в защиту обмена Панарина были ошибкой. Это худшее решение «Чикаго»

Обозреватель Chicago Sun Times Сатчэл Прайс прокомментировал слова нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (6:3).
Российский форвард признался, что рассчитывал провести в стане «ястребов» всю карьеру и до сих пор испытывает чувство досады от решения руководства «Блэкхоукс» обменять его.
«Всё, что я говорил, защищая обмен Панарина в то время, когда он произошёл, было ошибкой. Это просто худшее решение „Чикаго“. Никто больше не хочет об этом слышать, но это преследует мою хоккейную душу», — написал Прайс в «Твиттере».
28-летний форвард провёл в «Блэкхоукс» два сезона (2015-2017), после чего его обменяли в «Коламбус Блю Джекетс» на Брэндона Саада. Летом 2019 года Артемий перебрался в «Рейнджерс». В этом сезоне Панарин набрал 79 (30+49) очков в 58 матчах. На счету Саада 28 (18+10) баллов в 48 матчах.
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