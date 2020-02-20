Куинн: Шестёркин зол из-за пропущенных шайб, но «Рейнджерс» просто не играли в защите

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (6:3).
«Наши парни чувствуют себя хорошо на льду вне зависимости от того, играем мы дома или на выезде. Это действительно хорошее чувство в нашей раздевалке. Я уже говорил об этом некоторое время назад. За последние два месяца мы действительно стали одной командой. Каждый раз, когда „Чикаго“ пытался вернуться в игру, мы тут же забивали в ответ, что было так важно для нас. Крайдер совершил отличный прорыв к воротам, он играет в отличный хоккей.
Шестёркин сыграл хорошо. Он зол из-за трёх пропущенных шайб, но «Рейнджерс» просто не играли в защите. Сегодня мы действовали в обороне так, как делали это в начале сезона. Так что надеюсь, мы выкинем эту игру из памяти и вернёмся к защите, которую демонстрировали последние два месяца», — цитирует Куинна Lohud.
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