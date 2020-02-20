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Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 19 февраля 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 19 февраля 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

19 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно шесть матчей, в которых приняли участие 11 российских хоккеистов.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 37 из 40 бросков и одержал пятую победу кряду. Заброшенными шайбами отметились нападающие Артемий Панарин и Павел Бучневич.

Два голевые передачи отдал нападающий «Далласа» Денис Гурьянов, одну — Александр Радулов. Для Гурьянова этот ассист стал седьмым в нынешнем сезоне, для Радулова — 17-м. В составе «Аризоны» голевую передачу на Кристиана Фишера отдал защитник Илья Любушкин.

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Шестёркин«Рейнджерс»37 из 4092,56:3
Бобровский«Флорида»35 из 3697,24:1
Варламов«Айлендерс»26 из 2989,71:3
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Панарин (н)«Рейнджерс»1+0+10500-21.33
Бучневич (н)«Рейнджерс»1+1+10310-16.26
Гурьянов (н)«Даллас»0+200220-09.06
Радулов (н)«Даллас»0+1+10200-16.57
Дадонов (н)«Флорида»0+000300-13.19
Ничушкин (н)«Колорадо»0+1+10311-18.33
Задоров (з)«Колорадо»0+002232-19.27
Любушкин (з)«Аризона»0+1+10032-15.05
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