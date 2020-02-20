Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 19 февраля 2020 года
19 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно шесть матчей, в которых приняли участие 11 российских хоккеистов.
Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 37 из 40 бросков и одержал пятую победу кряду. Заброшенными шайбами отметились нападающие Артемий Панарин и Павел Бучневич.
Два голевые передачи отдал нападающий «Далласа» Денис Гурьянов, одну — Александр Радулов. Для Гурьянова этот ассист стал седьмым в нынешнем сезоне, для Радулова — 17-м. В составе «Аризоны» голевую передачу на Кристиана Фишера отдал защитник Илья Любушкин.
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Шестёркин
|«Рейнджерс»
|37 из 40
|92,5
|6:3
|Бобровский
|«Флорида»
|35 из 36
|97,2
|4:1
|Варламов
|«Айлендерс»
|26 из 29
|89,7
|1:3
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|1+0
|+1
|0
|5
|0
|0
|-
|21.33
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|1+1
|+1
|0
|3
|1
|0
|-
|16.26
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+2
|0
|0
|2
|2
|0
|-
|09.06
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+1
|+1
|0
|2
|0
|0
|-
|16.57
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|0
|0
|3
|0
|0
|-
|13.19
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|0+1
|+1
|0
|3
|1
|1
|-
|18.33
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|2
|2
|3
|2
|-
|19.27
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+1
|+1
|0
|0
|3
|2
|-
|15.05
Панарин: думал, что буду играть за «Чикаго» всю карьеру. Обмен до сих пор меня смущает
Панарин не забыл, как от него отказался «Чикаго»! Забил в девятку броском с колена!
«Рейнджерс» опять выиграли с Шестёркиным в воротах, а Бучневич сделал два гола.
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