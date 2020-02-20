Крайдер — о голевой передаче: Бучневич проделал невероятную работу, пробираясь к воротам
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (6:3), в частности голевую передачу на российского форварда Павла Бучневича.
«Два периода были очень энергозатратными. Нам повезло, что после 40 минут игры счёт был 1:1, Шестёркин держал нас в игре. В начале третьего периода мы двигались лучше соперника, заставили их ошибаться, а сами использовали свои шансы.
Голевая передача на Бучневича? Буч проделал невероятную работу, пробираясь к воротам. Именно об этом мы говорили в перерывах между периодами. Именно такая игра под воротами принесла нам победу и в матче с «Коламбусом». Нужно очень много двигаться, чтобы соперник начинал терять позиции», — цитирует Крайдера Lohud.
Бучневич вывел «Рейнджерс» вперёд в матче с «Чикаго»
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