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Крайдер — о голевой передаче: Бучневич проделал невероятную работу, пробираясь к воротам

Крайдер — о голевой передаче: Бучневич проделал невероятную работу, пробираясь к воротам
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (6:3), в частности голевую передачу на российского форварда Павла Бучневича.

«Два периода были очень энергозатратными. Нам повезло, что после 40 минут игры счёт был 1:1, Шестёркин держал нас в игре. В начале третьего периода мы двигались лучше соперника, заставили их ошибаться, а сами использовали свои шансы.

Голевая передача на Бучневича? Буч проделал невероятную работу, пробираясь к воротам. Именно об этом мы говорили в перерывах между периодами. Именно такая игра под воротами принесла нам победу и в матче с «Коламбусом». Нужно очень много двигаться, чтобы соперник начинал терять позиции», — цитирует Крайдера Lohud.

Бучневич вывел «Рейнджерс» вперёд в матче с «Чикаго»
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