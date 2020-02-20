Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Маклеллан: все хотят помочь Овечкину. «Вашингтону» пошла бы на пользу игра в наш хоккей

Маклеллан: все хотят помочь Овечкину. «Вашингтону» пошла бы на пользу игра в наш хоккей
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан ответил на вопрос, влияет ли на команду пятиматчевая безголевая серия капитана «столичных» Александра Овечкина.

«Я смотрю со стороны и вижу, что все хотят, чтобы он вышел на эту отметку. Каждый делает всё, чтобы помочь ему. Мне кажется, что нам пошло бы на пользу, если бы мы просто играли в наш хоккей. Тогда всё бы случилось само собой. Всё утрясется. И вам надо его спросить, влияет ли на него эта ситуация», — цитирует Маклеллана пресс-служба НХЛ.

Российский форвард может стать восьмым членом «Клуба 700 голов», куда сейчас входят Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).

Овечкин: не думаю, что погоня за 700-м голом в НХЛ кого-то отвлекает
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020