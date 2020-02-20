Маклеллан: все хотят помочь Овечкину. «Вашингтону» пошла бы на пользу игра в наш хоккей

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан ответил на вопрос, влияет ли на команду пятиматчевая безголевая серия капитана «столичных» Александра Овечкина.

«Я смотрю со стороны и вижу, что все хотят, чтобы он вышел на эту отметку. Каждый делает всё, чтобы помочь ему. Мне кажется, что нам пошло бы на пользу, если бы мы просто играли в наш хоккей. Тогда всё бы случилось само собой. Всё утрясется. И вам надо его спросить, влияет ли на него эта ситуация», — цитирует Маклеллана пресс-служба НХЛ.

Российский форвард может стать восьмым членом «Клуба 700 голов», куда сейчас входят Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).