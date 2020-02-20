Мама Строума — Панарину: отдавай шайбу моему мальчику, отдавай ему шайбу

Матери 19 игроков «Нью-Йорк Рейнджерс» отправились вместе с командой на выезд по маршруту Чикаго — Каролина. Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (6:3) Триш Строум, мама ведущего центрфорварда «Рейнджерс» Райана Строума, зачитала стартовый состав команды и попросила Артемия Панарина чаще делиться шайбой с её сыном. Панарин и Строум играют в одном звене.

«Вместе с моим мальчиком сыграет Панарин. Панарин, отдавай ему шайбу. Отдавай ему шайбу!» — обратилась женщина к российскому форварду.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Рейнджерс».

Примечательно, что в составе «Блэкхоукс» на лёд вышел и средний брат Райана Дилан. Самый младший из Строумов, 21-летний Мэттью, является проспектом «Филадельфии Флайерз».

«На этой неделе я фанатка «Рейнджерс», так что буду болеть за «Рейнджерс». Но за Дилана тоже буду переживать, только за него», — сообщила перед матчем Триш Строум.