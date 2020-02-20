Бобровский: важнейшая победа «Флориды». Ребята не щадили себя в своей зоне
Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (4:1). Российский вратарь отразил 35 из 36 бросков и был признан первой звездой матча.
«Важнейшая победа. Вся команда здорово играла на протяжении всех 60 минут. Мы вовремя забили, ребята не щадили себя в своей зоне. Это была уверенная и хорошая победа. Выигрывать приятно. Надо просто продолжать работать друг для друга», — цитирует голкипера пресс-служба НХЛ.
Благодаря этой победе команда Джоэля Кенневилля переместилась на третье место в Атлантическом дивизионе, которое позволяет на данный момент занимать место в плей-офф. «Пантерз» по дополнительным показателям опережают «Торонто Мэйпл Лифс».
Бобровский занимает последнее место в НХЛ среди первых номеров по коэффициенту надёжности
Читайте также
- 20 февраля 2020
-
12:07
-
12:00
-
11:32
-
11:20
-
11:05
-
10:44
-
10:30
-
10:06
-
09:45
-
09:20
-
09:06
-
08:57
-
08:38
-
08:16
-
08:00
-
07:43
-
07:26
-
07:19
-
07:09
-
06:57
-
06:45
-
06:39
-
06:27
-
06:24
-
06:14
-
04:58
-
00:00
- 19 февраля 2020
-
23:45
-
23:30
-
22:49
-
22:35
-
22:27
-
22:21
-
22:08
-
21:52
Партнерский контент