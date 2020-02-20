Бобровский: важнейшая победа «Флориды». Ребята не щадили себя в своей зоне

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (4:1). Российский вратарь отразил 35 из 36 бросков и был признан первой звездой матча.

«Важнейшая победа. Вся команда здорово играла на протяжении всех 60 минут. Мы вовремя забили, ребята не щадили себя в своей зоне. Это была уверенная и хорошая победа. Выигрывать приятно. Надо просто продолжать работать друг для друга», — цитирует голкипера пресс-служба НХЛ.

Благодаря этой победе команда Джоэля Кенневилля переместилась на третье место в Атлантическом дивизионе, которое позволяет на данный момент занимать место в плей-офф. «Пантерз» по дополнительным показателям опережают «Торонто Мэйпл Лифс».