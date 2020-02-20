Песков — о том, что против Путина в хоккей играют аккуратно: это абсолютно нормально
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, действительно ли хоккеисты на матчах с Владимиром Путиным играют аккуратно и сам президент боится получить травму.
«Да. Это абсолютно нормально», – приводит слова Пескова РИА «Новости».
Последний раз Путин публично играл в хоккей 7 февраля в Сочи. Тогда он играл за одну команду с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Путин стал автором трёх заброшенных шайб, а их команда победила со счётом 9:2. В предыдущий раз президенты двух стран вместе играли в хоккей в феврале 2019 года, когда они проводили трёхдневные переговоры.
Отметим, что по инициативе президента России в декабре 2011 года была образована Ночная хоккейная лига.
Путин и Лукашенко сыграли в хоккей в Сочи
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