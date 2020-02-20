Трёхкратному олимпийскому чемпиону Владимиру Юрзинову-старшему исполнилось 80 лет

Сегодня, 20 февраля, 80 лет исполнилось заслуженному тренеру СССР Владимиру Юрзинову-старшему.

«Он прошёл университеты патриархов Аркадия Чернышёва и Анатолия Тарасова, Николая Эпштейна и Дмитрия Богинова. Работал с Борисом Кулагиным, Константином Локтевым, Виктором Тихоновым, Игорем Дмитриевым, Вячеславом Фетисовым, Владиславом Третьяком, Петром Воробьёвым, Зинэтулой Билялетдиновым, Валерием Белоусовым, Владимиром Крикуновым, Борисом Михайловым.

Консультировал Олега Знарка и Илью Воробьёва, теперь консультирует Алексея Кудашова. За его плечами восемь Олимпиад и самая богатая в мире коллекция олимпийских наград – три золотые, две серебряные, одна бронзовая», — сказано в официальном сообщении на сайте ФХР.

Входил в тренерский штаб сборной СССР/СНГ/России: (1974-1987, 1991-1992, 1994, 2002, 2003-2006). С 2015 по настоящее время – главный консультант тренерского штаба сборной России.

Награды: медали «За трудовое отличие» (1964), «За трудовую доблесть» (1975); ордена Трудового Красного Знамени (1978), «Знак Почёта» (1981), Почёта (1998), «За заслуги перед Отечеством IV степени» (2011).

«Динамо» М и «Спартак» проведут ретроматч, где будут чествовать Юрзинова-старшего