Каменский: примем «Хумо» в КХЛ, если руководство клуба выполнит все требования
Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский высказался касательно возможного вступления «Хумо» в лигу.
«Когда мы приезжали на открытие арены, было где-то две тысячи болельщиков. А сейчас приходит по шесть-семь тысяч. Результат зависит от того, насколько болельщики любят свою команду. Зрительские симпатии растут, команда в первый год попала в плей-офф, были яркие матчи.
Я немного слежу за Высшей лигой и думаю, «Хумо» двигается в правильном направлении. Команда прогрессирует из матча в матч. Вступление в КХЛ? В лиге есть определённый регламент, требования. Это вопрос больше к руководству «Хумо». Если они выполнят все эти требования, мы с удовольствием примем команду в КХЛ», – цитирует Каменского Russia-Hockey.
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