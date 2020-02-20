Каменский: примем «Хумо» в КХЛ, если руководство клуба выполнит все требования

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский высказался касательно возможного вступления «Хумо» в лигу.

«Когда мы приезжали на открытие арены, было где-то две тысячи болельщиков. А сейчас приходит по шесть-семь тысяч. Результат зависит от того, насколько болельщики любят свою команду. Зрительские симпатии растут, команда в первый год попала в плей-офф, были яркие матчи.

Я немного слежу за Высшей лигой и думаю, «Хумо» двигается в правильном направлении. Команда прогрессирует из матча в матч. Вступление в КХЛ? В лиге есть определённый регламент, требования. Это вопрос больше к руководству «Хумо». Если они выполнят все эти требования, мы с удовольствием примем команду в КХЛ», – цитирует Каменского Russia-Hockey.