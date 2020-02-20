«Салават» отправился на заключительный выезд в регулярном чемпионате КХЛ

Сегодня, 20 февраля, «Салават Юлаев» отправился в заключительное гостевое турне в регулярном чемпионате КХЛ, сообщается на официальном сайте уфимского клуба.

Команда Николая Цулыгина проведёт три матча на Востоке: сначала встретится с «Барысом» из Нур-Султана, после – с магнитогорским «Металлургом», и завершит выезд «Зелёным дерби» в Казани.

Вратари: Андрей Кареев, Юха Метсола, Анвар Сулейманов.



Защитники: Захар Арзамасцев, Павел Коледов, Филип Ларсен, Евгений Лисовец, Шакир Мухамадуллин, Григорий Панин, Михаил Пашнин, Алексей Семёнов, Артём Сергеев.



Нападающие: Данил Алалыкин, Илья Баранов, Александр Бурмистров, Эдуард Гиматов, Владимир Жарков, Александр Кадейкин, Владислав Картаев, Илья Крикунов, Алексей Кручинин, Дмитрий Кугрышев, Максим Майоров, Сакари Маннинен, Вячеслав Солодухин, Никита Сошников, Линус Умарк, Теэму Хартикайнен, Пётр Хохряков.