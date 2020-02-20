Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Салават» отправился на заключительный выезд в регулярном чемпионате КХЛ

«Салават» отправился на заключительный выезд в регулярном чемпионате КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 20 февраля, «Салават Юлаев» отправился в заключительное гостевое турне в регулярном чемпионате КХЛ, сообщается на официальном сайте уфимского клуба.

Команда Николая Цулыгина проведёт три матча на Востоке: сначала встретится с «Барысом» из Нур-Султана, после – с магнитогорским «Металлургом», и завершит выезд «Зелёным дерби» в Казани.

Вратари: Андрей Кареев, Юха Метсола, Анвар Сулейманов.

Защитники: Захар Арзамасцев, Павел Коледов, Филип Ларсен, Евгений Лисовец, Шакир Мухамадуллин, Григорий Панин, Михаил Пашнин, Алексей Семёнов, Артём Сергеев.

Нападающие: Данил Алалыкин, Илья Баранов, Александр Бурмистров, Эдуард Гиматов, Владимир Жарков, Александр Кадейкин, Владислав Картаев, Илья Крикунов, Алексей Кручинин, Дмитрий Кугрышев, Максим Майоров, Сакари Маннинен, Вячеслав Солодухин, Никита Сошников, Линус Умарк, Теэму Хартикайнен, Пётр Хохряков.

«Салават» — в плей-офф, а «Нефтехимик» и «Амур» устроят плей-аут! Расклады в КХЛ
Интрига в Восточной конференции закручивается с неимоверной силой.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020