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«Амур» проиграл рижскому «Динамо», но опередил «Нефтехимик» в Восточной конференции КХЛ

«Амур» проиграл рижскому «Динамо», но опередил «Нефтехимик» в Восточной конференции КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал рижское «Динамо». Матч завершился со счётом 2:1 Б в пользу команды Гиртса Анкипанса.

Хозяева открыли счёт в матче на шестой минуте первого периода, цели достиг бросок Владислава Ушенина. Гости отыгрались спустя шесть минут усилиями Роберта Мамчицса. В основное время шайб больше заброшено не было, и победитель встречи определился в серии послематчевых бросков, где точнее оказались динамовцы.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2020, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Б
Динамо Р
Рига
1:0 Ушенин Владислав (Витасек, Ушенин Вячеслав) – 05:52' (5x5)   1:1 Мамчицс (Джериньш) – 11:45' (5x5)   1:2 Редлихс М. – 65:00' (ПБ)

«Амур» набрал 59 очков и вышел на девятое место в Восточной конференции КХЛ, опередив «Нефтехимик». Хабаровский клуб всего на очко отстаёт от занимающего восьмое место «Куньлунь Ред Стар», при этом у «тигров» ещё два матча в запасе.

Рижское «Динамо» занимает 11-е место в Западной конференции КХЛ, давно потеряв шансы на плей-офф. При этом команда Анкипанса набрала очки в третьем матче кряду.

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