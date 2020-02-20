«Амур» проиграл рижскому «Динамо», но опередил «Нефтехимик» в Восточной конференции КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал рижское «Динамо». Матч завершился со счётом 2:1 Б в пользу команды Гиртса Анкипанса.

Хозяева открыли счёт в матче на шестой минуте первого периода, цели достиг бросок Владислава Ушенина. Гости отыгрались спустя шесть минут усилиями Роберта Мамчицса. В основное время шайб больше заброшено не было, и победитель встречи определился в серии послематчевых бросков, где точнее оказались динамовцы.

«Амур» набрал 59 очков и вышел на девятое место в Восточной конференции КХЛ, опередив «Нефтехимик». Хабаровский клуб всего на очко отстаёт от занимающего восьмое место «Куньлунь Ред Стар», при этом у «тигров» ещё два матча в запасе.

Рижское «Динамо» занимает 11-е место в Западной конференции КХЛ, давно потеряв шансы на плей-офф. При этом команда Анкипанса набрала очки в третьем матче кряду.