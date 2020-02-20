Генменеджер «Вашингтона»: рассмотрю любое предложение, если оно нас устраивает

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал переход в команду защитника Брэндена Диллона, а также заявил, что открыт для переговоров по обменам в дедлайн.
«Меня расстраивает, как мы играем под воротами. Во всех аспектах. А Диллон умеет там играть. Он точно поможет нам на пятачке. Поэтому мы занялись решением этого вопроса.
Четвёртое звено не забросило ни одной шайбы в последних 16 матчах? Я рассмотрю любое предложение, если оно нас устраивает. Мы продолжим переговоры с другими клубами. Если вариант интересный, я готов им заниматься», — цитирует Маклеллана пресс-служба НХЛ.
Центрфорвард третьей тройки Ларс Эллер забросил 14 шайб, а все остальные форварды третьего и четвёртого звеньев — 26. На счету Рихарда Паника семь голов, Карла Хагелина — пять, Гарнета Хэтэуэя — шесть, Ника Дауда — пять и Брендана Лайпсика — три.
- 20 февраля 2020
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