«Автомобилист» — «Сибирь»: во второй паре защиты гостей сыграет форвард Яковлев

Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и новосибирской «Сибири» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 20 февраля, начало матча — в 17:00 мск.



Во второй паре защиты «Сибири» сыграет нападающий Алексей Яковлев, дебютирует в составе команды 20-летний форвард Никита Потапов.



«Автомобилист»:



Галкин (Фомин);

Гуркин — Василевский, Доус — Холланд — Мэйсек;

Березин — Мамкин, Плэтт — Литовченко — Секстон;

Трямкин — Севостьянов, Белоусов — Кучерявенко — Гареев;

Овчинников — Валитов, Обидин — Попов — Хрипунов.



«Сибирь»:



Сятери (Красиков);

Йокипакка — Логинов; Шашков — Руохомаа — Пустинен;

Пиганович — Яковлев, Пельтола — Саюстов — Миловзоров;

Морозов — Тимашов, Чесалин — Шаров — Макаров;

Хабаров — Ефремов, Потапов — Романцев — Коротков.