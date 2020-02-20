«Автомобилист» — «Сибирь»: во второй паре защиты гостей сыграет форвард Яковлев

Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и новосибирской «Сибири» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 20 февраля, начало матча — в 17:00 мск.
Во второй паре защиты «Сибири» сыграет нападающий Алексей Яковлев, дебютирует в составе команды 20-летний форвард Никита Потапов.
«Автомобилист»:
Галкин (Фомин);
Гуркин — Василевский, Доус — Холланд — Мэйсек;
Березин — Мамкин, Плэтт — Литовченко — Секстон;
Трямкин — Севостьянов, Белоусов — Кучерявенко — Гареев;
Овчинников — Валитов, Обидин — Попов — Хрипунов.
«Сибирь»:
Сятери (Красиков);
Йокипакка — Логинов; Шашков — Руохомаа — Пустинен;
Пиганович — Яковлев, Пельтола — Саюстов — Миловзоров;
Морозов — Тимашов, Чесалин — Шаров — Макаров;
Хабаров — Ефремов, Потапов — Романцев — Коротков.
- 20 февраля 2020
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