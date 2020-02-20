Генменеджер «Калгари»: не уверен, что есть смысл брать игроков в краткосрочную аренду

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Брэд Треливинг рассказал о состоянии травмированного Марка Джиордано и поделился мнением о трансферных планах команды.
«Мы не стали бы брать Джиордано в поездку, если бы знали, что он не сможет играть. Что касается лечения, то будем этим заниматься на выезде. Я не тороплюсь, просто никто не знает, что случится. Но мы точно движемся в правильном направлении. Он катается вот уже два дня, интенсивно тренируется, и это хороший знак. Посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра. Надо понять, что с ним будет после двух дней занятий на льду. Будем двигаться шаг за шагом.
Мы смотрим, появятся ли разумные варианты, которые помогут нам. Не уверен, что есть смысл брать в краткосрочную аренду игроков, и дорого заплатить за это. Но если появится подходящее предложение, то можно попробовать. Всё решится в ближайшие дни», — цитирует функционера официальный сайт лиги.
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