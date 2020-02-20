Кузнецов должен сыграть с «Монреалем», новичок Диллон — в первой паре защиты

Стали известны сочетания звеньев «Вашингтон Кэпиталз» на тренировке перед матчем с «Монреаль Канадиенс», информирует в «Твиттере» североамериканский журналиста Саманта Пелл.
Новичок «столичных» Бренден Диллон получил место в первой паре защиты вместе с Джоном Карлсоном. Россиянин Евгений Кузнецов, пропустивший несколько последних матчей из-за травмы, работал во втором звене и готовится вернуться в строй.
Сочетания звеньев на тренировке:
Диллон — Карлсон, Овечкин — Бекстрём — Уилсон;
Орлов — Дженсен, Врана — Кузнецов — Оши;
Кемпны — Гудас, Хагелин — Эллер — Паник;
Бойд — Дауд — Хэтэуэй.
Напомним, Кузнецов получил повреждение 11 февраля во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:5). Хоккеист был травмирован в середине второго периода. Челябинец попал под силовой приём форварда «островитян» Лео Комарова, который жёстко припечатал его к борту.
- 20 февраля 2020
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