Кузнецов должен сыграть с «Монреалем», новичок Диллон — в первой паре защиты

Стали известны сочетания звеньев «Вашингтон Кэпиталз» на тренировке перед матчем с «Монреаль Канадиенс», информирует в «Твиттере» североамериканский журналиста Саманта Пелл.



Новичок «столичных» Бренден Диллон получил место в первой паре защиты вместе с Джоном Карлсоном. Россиянин Евгений Кузнецов, пропустивший несколько последних матчей из-за травмы, работал во втором звене и готовится вернуться в строй.



Сочетания звеньев на тренировке:



Диллон — Карлсон, Овечкин — Бекстрём — Уилсон;

Орлов — Дженсен, Врана — Кузнецов — Оши;

Кемпны — Гудас, Хагелин — Эллер — Паник;

Бойд — Дауд — Хэтэуэй.



Напомним, Кузнецов получил повреждение 11 февраля во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:5). Хоккеист был травмирован в середине второго периода. Челябинец попал под силовой приём форварда «островитян» Лео Комарова, который жёстко припечатал его к борту.

Овечкин наорал на Комарова. Известный провокатор жёстко ударил и травмировал Кузнецова Капитан «Вашингтона» не стал праздновать гол команды, а что-то зло высказал своему давнему знакомому.