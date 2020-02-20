Севостьянов: всем в «Автомобилисте» есть, что доказывать в плей-офф

Защитник «Автомобилиста» Александр Севостьянов подвёл итоги выигранного матча с «Сибирью» (3:1).
«Эмоции – отличные! Мы победили дома – давно не побеждали. Надо было обязательно победить, плюс – принципиальная игра, можно сказать, за четыре очка. Всё здорово. Спасибо команде, партнёры помогли хорошо сыграть. Эта победа – для болельщиков. В эмоциональном плане было очень важно победить, так как до этого «Сибири» трижды проиграли и, конечно, хотелось эту тенденцию переломить.
Секреты для плей-офф? Пока это будет тайной, всё увидите в плей-офф. Настрой у нас боевой, мы все готовимся, даже сложно словами это передать – всем нам есть, что доказывать. Преимущество домашней площадки – серьёзный плюс, очень здорово, что мы сделали этот небольшой шажочек к большой цели», — цитирует игрока официальный сайт лиги.
- 20 февраля 2020
-
22:40
-
22:35
-
22:31
-
22:22
-
22:15
-
22:01
-
21:52
-
21:48
-
21:45
-
21:28
-
21:20
-
20:55
-
20:39
-
20:05
-
19:59
-
19:25
-
18:50
-
18:39
-
18:04
-
17:29
-
16:58
-
16:38
-
16:13
-
15:32
-
15:24
-
15:15
-
14:55
-
14:32
-
14:02
-
13:37
-
13:20
-
13:04
-
12:45
-
12:31
-
12:07