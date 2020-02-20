Севостьянов: всем в «Автомобилисте» есть, что доказывать в плей-офф

Защитник «Автомобилиста» Александр Севостьянов подвёл итоги выигранного матча с «Сибирью» (3:1).



«Эмоции – отличные! Мы победили дома – давно не побеждали. Надо было обязательно победить, плюс – принципиальная игра, можно сказать, за четыре очка. Всё здорово. Спасибо команде, партнёры помогли хорошо сыграть. Эта победа – для болельщиков. В эмоциональном плане было очень важно победить, так как до этого «Сибири» трижды проиграли и, конечно, хотелось эту тенденцию переломить.



Секреты для плей-офф? Пока это будет тайной, всё увидите в плей-офф. Настрой у нас боевой, мы все готовимся, даже сложно словами это передать – всем нам есть, что доказывать. Преимущество домашней площадки – серьёзный плюс, очень здорово, что мы сделали этот небольшой шажочек к большой цели», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

