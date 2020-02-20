«Пока наслаждаюсь тем, что есть сейчас». Билялетдинов о возобновлении карьеры не думает
Бывший главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов сообщил, что не думает о продолжении карьеры и старается получать удовольствие от просмотра хоккея.
«Я пока наслаждаюсь тем, что есть сейчас. Работа отбирает достаточно много сил, сейчас у меня их достаточно, это хорошее время, чтобы отдохнуть, полюбоваться самой атмосферой хоккея. Я уже стараюсь смотреть, отталкиваюсь от того, чтобы не оценивать хоккей, а получать от него удовольствие», — приводит слова Билялетдинова ТАСС.
64-летний специалист работал с «Ак Барсом» с 2014 года, а также в период с 2004 по 2011 год. За время работы в Казани Билялетдинов четырежды выигрывал чемпионат России и трижды брал Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018).
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