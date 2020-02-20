Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Нью-Джерси» отправил на драфт отказов Доминге, «Оттава» — Голубефа

«Нью-Джерси» отправил на драфт отказов Доминге, «Оттава» — Голубефа
Хоккей / НХЛ 0

Клуб «Нью-Джерси Дэвилз» выставил на драфт отказов голкипера Луи Доминге, «Оттава Сенаторз» — защитника Коди Голубефа. Если игроков в течение 24 часов не заберёт ни один клуб Национальной хоккейной лиги, они отправятся в фарм-клубы в АХЛ.

27-летний канадец Доминге в текущем регулярном чемпионате сыграл в 16 матчах за основную команду «Нью-Джерси», одержав три победы при коэффициенте надёжности 3,79 и отражая 88,3% бросков.

30-летний канадец Голубеф принял участие в 23 матчах за «Оттаву», записав на свой свой счёт 2 (1+1) балла при показателе полезности "-2" и восьми минутах штрафного времени. В среднем защитник проводил на льду 15 минут за матч.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020