«Нью-Джерси» отправил на драфт отказов Доминге, «Оттава» — Голубефа
Клуб «Нью-Джерси Дэвилз» выставил на драфт отказов голкипера Луи Доминге, «Оттава Сенаторз» — защитника Коди Голубефа. Если игроков в течение 24 часов не заберёт ни один клуб Национальной хоккейной лиги, они отправятся в фарм-клубы в АХЛ.
27-летний канадец Доминге в текущем регулярном чемпионате сыграл в 16 матчах за основную команду «Нью-Джерси», одержав три победы при коэффициенте надёжности 3,79 и отражая 88,3% бросков.
30-летний канадец Голубеф принял участие в 23 матчах за «Оттаву», записав на свой свой счёт 2 (1+1) балла при показателе полезности "-2" и восьми минутах штрафного времени. В среднем защитник проводил на льду 15 минут за матч.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
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