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«Спартак» уверенно победил «Ак Барс», Ансель Галимов сделал дубль

«Спартак» уверенно победил «Ак Барс», Ансель Галимов сделал дубль
Хоккей / КХЛ 0

Московский «Спартак» на домашней арене победил казанский «Ак Барс» со счётом 6:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Подопечные Дмитрия Квартальнова открыли счёт на десятой минуте, отличился нападающий Станислав Галиев. На старте второго периода соперники обменялись голами, авторами которых стали Александр Хохлачёв и Владимир Галузин. Вскоре «Спартак» забил ещё раз, автором удачного броска стал форвард Артём Фёдоров. До конца второго периода соперники забросили ещё по шайбе усилиями Виктора Тихонова и Анселя Галимова. На старте третьего периода «Спартак» забил дважды, отметились нападающие Каспарс Даугавиньш и Мартиньш Карсумс. На 47-й минуте хозяева упрочили преимущество, Галимов оформил дубль и установил окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2020, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Галиев (Викстранд, Аверин) – 09:21' (5x5)   1:1 Хохлачёв (Виклунд, Фёдоров) – 20:35' (5x5)   1:2 Галузин (Тихонов, Лямкин) – 21:30' (5x5)   2:2 Фёдоров (Даугавиньш, Хохлачёв) – 24:24' (5x4)   2:3 Тихонов (Воронков, Галиев) – 34:12' (5x4)   3:3 Галимов (Херсли, Никонцев) – 38:24' (5x4)   4:3 Даугавиньш (Никонцев, Гончаров) – 43:57'   5:3 Карсумс (Галимов) – 44:35' (5x5)   6:3 Галимов (Гудачек, Гончаров) – 46:34' (4x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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