«Спартак» уверенно победил «Ак Барс», Ансель Галимов сделал дубль

Московский «Спартак» на домашней арене победил казанский «Ак Барс» со счётом 6:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Подопечные Дмитрия Квартальнова открыли счёт на десятой минуте, отличился нападающий Станислав Галиев. На старте второго периода соперники обменялись голами, авторами которых стали Александр Хохлачёв и Владимир Галузин. Вскоре «Спартак» забил ещё раз, автором удачного броска стал форвард Артём Фёдоров. До конца второго периода соперники забросили ещё по шайбе усилиями Виктора Тихонова и Анселя Галимова. На старте третьего периода «Спартак» забил дважды, отметились нападающие Каспарс Даугавиньш и Мартиньш Карсумс. На 47-й минуте хозяева упрочили преимущество, Галимов оформил дубль и установил окончательный счёт.

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