«Спартак» уверенно победил «Ак Барс», Ансель Галимов сделал дубль

Московский «Спартак» на домашней арене победил казанский «Ак Барс» со счётом 6:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Подопечные Дмитрия Квартальнова открыли счёт на десятой минуте, отличился нападающий Станислав Галиев. На старте второго периода соперники обменялись голами, авторами которых стали Александр Хохлачёв и Владимир Галузин. Вскоре «Спартак» забил ещё раз, автором удачного броска стал форвард Артём Фёдоров. До конца второго периода соперники забросили ещё по шайбе усилиями Виктора Тихонова и Анселя Галимова. На старте третьего периода «Спартак» забил дважды, отметились нападающие Каспарс Даугавиньш и Мартиньш Карсумс. На 47-й минуте хозяева упрочили преимущество, Галимов оформил дубль и установил окончательный счёт.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 20 февраля 2020
-
22:40
-
22:35
-
22:31
-
22:22
-
22:15
-
22:01
-
21:52
-
21:48
-
21:45
-
21:28
-
21:20
-
20:55
-
20:39
-
20:05
-
19:59
-
19:25
-
18:50
-
18:39
-
18:04
-
17:29
-
16:58
-
16:38
-
16:13
-
15:32
-
15:24
-
15:15
-
14:55
-
14:32
-
14:02
-
13:37
-
13:20
-
13:04
-
12:45
-
12:31
-
12:07