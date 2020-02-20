Мосалёв: «Сочи» нужно всё положить на алтарь победы, решающие матчи идут давно

Нападающий хоккейного клуба «Сочи» Денис Мосалёв подвёл итоги выигранного матча с «Витязем» (3:2 ОТ).



«Сегодня была важная игра. Второй период, считай, провалили. Перед третьим собрались в раздевалке, поговорили. Самое главное — мы выиграли. Хотелось бы, конечно, победить в основное время.



«Витязь» — хорошая команда. Игра «5 на 4» у них здорово идёт. Почти каждую игру забивают. Нам надо в этом аспекте добавить.



За турнирной таблицей сейчас все следят. Осталось совсем немного. Сейчас нужно всё положить на алтарь победы. Решающие матчи идут давно. Послезавтра у нас будет принципиальный соперник, которого надо догонять и выходить в плей-офф», — передаёт слова Мосалёва корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.



«Сочи» победил «Витязь» в овертайме благодаря голу Стрёмвалля