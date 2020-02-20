Кравец: напряжённый матч, «Витязю» по-прежнему нужны очки

Главный тренер подольского «Витязя» Михаил Кравец поделился впечатлениями от проигранного матча с хоккейным клубом «Сочи» (2:3 ОТ).



«Напряжённая игра. Обе команды, естественно, боролись за победу. Очки нужны и нам, и «Сочи». Бились, старались. Овертайм решил исход матча.



Мы дальше едем на матч с «Северсталью». И нам по-прежнему нужны очки», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.



Команда хозяев открыла счёт на 15-й минуте, удачный бросок записал в актив нападающий Вячеслав Лещенко. На 25-й минуте «Витязь» восстановил равновесие на табло усилиями форварда Александра Сёмина. На старте третьего периода соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Якуб Ержабек и Денис Мосалёв. В оставшееся основное время голов забито не было, встреча перешла в овертайм. В дополнительное время победу команде хозяев принёс нападающий Мальте Стрёмвалль.



«Сочи» победил «Витязь» в овертайме благодаря голу Стрёмвалля