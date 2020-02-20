Кудашов: СКА не до конца реализовал план на игру, был недостаточно агрессивен в завершении

Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов подвёл итоги выигранного домашнего матча с нижегородским «Торпедо» (3:2 ОТ). Для подопечных Кудашова победа стала десятой подряд, они выиграли дивизион Боброва.



«Тяжёлая игра. Думаю, зрителям она понравилась. Мы не до конца реализовали план на игру. Недостаточно агрессивно сыграли в завершении атак. «Торпедо» комфортно оборонялось. Мы создавали немного сложностей для них. Есть моменты, которые надо улучшать перед плей-офф.



У нас все последние матчи против соперников, которым нужны очки, или против топовых команд. Идём шаг за шагом. В первую очередь, готовим себя к плей-офф», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА одержал десятую победу подряд и выиграл дивизион Боброва, одолев «Торпедо»