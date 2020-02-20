Немировски: обидно проигрывать СКА в овертайме, но «Торпедо» надо смотреть вперёд

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями от проигранного матча со СКА (2:3 ОТ).



«Интересный хоккей. У обеих команды были моменты. Доволен ребятами — провели хорошую игру. Были вещи, которые мы поменяли. Главное, что была самоотдача. Обидно проигрывать в овертайме, но сейчас надо смотреть вперёд. Впереди у нас важный матч», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Гости открыли счёт на восьмой минуте встречи, отличился нападающий Джордан Шрёдер. Вскоре СКА ответил заброшенной шайбой, автором которой стал форвард Андрей Кузьменко. Вскоре петербургские «армейцы» вышли вперёд усилиями нападающего Ярно Коскиранты. Во втором периоде «Торпедо» восстановило равновесие на табло, гол забил форвард Михаил Варнаков. В третьем периоде шайб заброшено не было, и встреча перешла в овертайм. В дополнительное время победу СКА принёс нападающий Александр Барабанов.