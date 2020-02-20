Знарок — про жесты на лавке: я ещё с детства много их знаю

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с «Ак Барсом» (6:3).



«Интересная игра. Много было удалений с обеих сторон, наигрывали перед плей-офф меньшинство и большинство. Ребята тактически грамотно сыграли. Мы настраиваемся на каждый матч. Реванш за поражение в Казани? Может быть, и реванш. Конечно, обидно проигрывать.



Плей-офф с «Динамо»? Не стоит гадать. Как выйдет, так и выйдет. В данной ситуации от нас мало что зависит. Скорее, больше зависит от «Йокерита». Что касается моих жестов на лавке, то я много их знаю ещё с детства.



Поздравил ли Владимира Юрзинова с 80-летием? А вы как считаете? Я с утра поздравляю близких мне людей», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.