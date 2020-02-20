Квартальнов: я хотел победить сегодня, но с такой игрой вратаря матчи не выигрываются

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча со «Спартаком» (3:6) и оценил игру голкиперов. Напомним, Адама Рейдеборна после пяти пропущенных шайб заменил Тимур Билялов.



«Мы неплохо сыграли первый период. Но шесть голов — это очень много. Я вообще считаю, что забрасывая три шайбы на поле соперника, мы должны выигрывать такие матчи. Второй период с самого начала не сложился. Будем разбираться, работать, двигаться дальше.



Я снял пять игроков с матча, потому что у меня нет цели побороться с ЦСКА? Да вы о чём! Я хотел выиграть этот матч. Команда хотела выиграть эту игру, но у нас не получилось. У нас было очень много моментов. Просто возьмите статистику вратаря «Спартака» и нашего. Там 90% — у нас 72%. Игра меняется, когда вратарь играет 72%.



Когда вратари играют в таком ключе, матчи не выигрываются. Просто посмотрите игру как следует, сколько у нас было моментов. Может быть, не хватило мастеровитых хоккеистов, но моменты-то были. Не сумели забить, а в обратную сторону получили. Поверьте, моментов было сегодня столько, сколько в нескольких матчах не будет», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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