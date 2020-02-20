Рылов: в «Спартаке» много бывших динамовцев, матч с «Динамо» будет принципиальным

Защитник «Спартака» Яков Рылов подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (6:3) и поделился ожиданиями от встречи с московским «Динамо».



«Я думаю, что матч был принципиальным для нас, потому что в Казани мы проиграли. Надо было взять реванш, что мы сегодня и сделали. Не очень приятно, когда проигрываешь в счёте, но слава богу, что мы продолжали играть в свою игру и гнуть нашу линию. Моменты пришли, которые мы реализовали.



Надо подготовиться к плей-офф, осталось два матча в регулярном чемпионате. Нужно показать ту модель игры, которую мы будем играть в плей-офф. Мы смотрим, как играет соперник, но в первую очередь нужно показывать свою игру.



В «Спартаке» много бывших динамовцев. Для всех этот матч будет принципиальным, тем более что в этом году «Динамо» ещё не обыгрывали. Всем есть что исправить. Мы будем готовиться к плей-офф, а там будем биться от первой и до последней секунды», — передаёт слова Рылова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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