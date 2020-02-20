Шестёркин показал, как тренируется дома с собакой на спине
Вратарь клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин показал, как он тренируется дома. Россиянин отжимается от пола с собакой на спине.
Посмотреть видео можно в «Твиттере».
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020
Российский голкипер стал пятым новичком в истории «Рейнджерс» с пятиматчевой победной серией. Клубный рекорд принадлежит Джиму Генри (7 матчей в сезоне-1941/1942), второе место занимает Стив Уикз (6 — в сезоне-1981/1982), а Шестёркин разделил третье место с Генри (сезон-1941/1942), Дэном Блэкберном (сезон-2001/2002) и Лорном Шабо (сезон-1926/1927).
В общей сложности Шестёркин провёл восемь матчей в Национальной хоккейной лиге, в которых он одержал семь побед.
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Шестёркин уже первый номер «Рейнджерс», а Гусев – лучший ассистент «Нью-Джерси». Сыграл даже Чибисов за «Виннипег».
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