Нападающий «Монреаля» Ковальчук сыграет в 3-м звене в матче с «Вашингтоном»
36-летний российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук сыграет в третьем звене в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз».
Полные сочетания игроков можно посмотреть в «твиттере» «Монреаля»
В текущем розыгрыше НХЛ Ковальчук принял участие в 37 матчах, в которых забросил 9 шайб и отдал 12 результативных передач (21 очко) и заработал показатель полезности «-8».
«Монреаль Канадиенс», набрав 62 очка в 62 встречах нынешнего сезона, занимает 13-е место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 10 очков.
Лебрюн: при прочих равных Ковальчук был бы не против перейти в «Бостон»
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