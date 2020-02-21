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Нападающий «Монреаля» Ковальчук сыграет в 3-м звене в матче с «Вашингтоном»

Нападающий «Монреаля» Ковальчук сыграет в 3-м звене в матче с «Вашингтоном»
Хоккей / НХЛ 0

36-летний российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук сыграет в третьем звене в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз».

Полные сочетания игроков можно посмотреть в «твиттере» «Монреаля»

В текущем розыгрыше НХЛ Ковальчук принял участие в 37 матчах, в которых забросил 9 шайб и отдал 12 результативных передач (21 очко) и заработал показатель полезности «-8».

«Монреаль Канадиенс», набрав 62 очка в 62 встречах нынешнего сезона, занимает 13-е место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 10 очков.

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