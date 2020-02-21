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Нападающий «Оттавы» Наместников не сыграет с «Виннипегом». Его могут скоро обменять

Нападающий «Оттавы» Наместников не сыграет с «Виннипегом». Его могут скоро обменять
Хоккей / НХЛ 0

27-летний российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» Владислав Наместников не примет участия в матче регулярного чемпионата с «Виннипег Джетс».

«Наместников не раздевается на игру с «Джетс». Сделка не закрыта, но идёт управление активами», — отметил журналист TSN Даррен Деггер в «Твиттере».

В нынешнем сезоне НХЛ Наместников провёл 56 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 12 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 416 матчах, в которых набрал 183 (79+104) очка и заработал показатель полезности «+5».

В последнем матче между «Оттава Сенаторз» и «Баффало Сэйбрз», который завершился победой первых со счётом 7:4, Наместников отметился заброшенной шайбой.

Дубль Анисимова и гол Наместникова помогли «Оттаве» выиграть у «Баффало»
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