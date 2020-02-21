699-й гол Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Монреаль»

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитан Уан-арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс». Игра завершилась победой «Монреаля» в овертайме со счётом 4:3.
В составе «Вашингтона» отличились Александр Овечкин, Ларс Эллер и Том Уилсон. Для Овечкина этот гол стал 699-м в заокеанской карьере. До этого он в последний раз забивал 5 февраля в гостевой игре с «Лос-Анджелес Кингз» (3:1), отметившись хет-триком. Другой российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов, провёл на льду 18 минут 28 секунд и отметился голевой передачей. Защитник Дмитрий Орлов отыграл 23 минуты 33 секунды без результативных действий.
Голы в составе «Монреаля» в основное время забили Ши Уэбер, Брендан Галлахер и Бен Шьяро. Победную шайбу в овертайме также забросил Ши Уэбер. Илья Ковальчук провёл на льду 16 минут 48 секунд, результативными действиями не отметился.
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