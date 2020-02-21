«Нью-Джерси» обыграл «Сан-Хосе», у Гусева — два ассиста
На стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (Нью-Джерси, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Сан-Хосе Шаркс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В составе «Нью-Джерси» отличились Йеспер Братт и Пи Кей Суббэн. Две голевые передачи записал на свой счёт российский нападающий Никита Гусев, отыгравший 15 минут 29 секунд. Эти ассисты стали для него 24-м и 25-м в текущем розыгрыше НХЛ. Также на его счету десять заброшенных шайб.
Единственный гол «Сан-Хосе» в этом матче с передач Джейкоба Миддлтона и Александера Труэ забил Тим Хед.
После этого матча «Нью-Джерси» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Сан-Хосе» — 13-й на Западе.
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