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«Нью-Джерси» обыграл «Сан-Хосе», у Гусева — два ассиста

«Нью-Джерси» обыграл «Сан-Хосе», у Гусева — два ассиста
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (Нью-Джерси, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Сан-Хосе Шаркс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе «Нью-Джерси» отличились Йеспер Братт и Пи Кей Суббэн. Две голевые передачи записал на свой счёт российский нападающий Никита Гусев, отыгравший 15 минут 29 секунд. Эти ассисты стали для него 24-м и 25-м в текущем розыгрыше НХЛ. Также на его счету десять заброшенных шайб.

Единственный гол «Сан-Хосе» в этом матче с передач Джейкоба Миддлтона и Александера Труэ забил Тим Хед.

После этого матча «Нью-Джерси» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Сан-Хосе» — 13-й на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2020, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Хед (Миддлтон, Труэ) – 07:22' (5x5)   1:1 Братт (Заха, Гусев) – 36:15' (5x5)   2:1 Суббэн (Гусев) – 42:56' (5x4)
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