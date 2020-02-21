«Вашингтон» проиграл пять матчей из последних шести

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитан Уан-арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой «Монреаля» в овертайме со счётом 4:3.

Для команды Тодда Рирдена это поражение стало пятым в последних шести матчах. На этом отрезке «столичные» проиграли «Филадельфии Флайерз» (2:7), «Нью-Йорк Алйендерс» (3:5), «Аризоне Койотс» (1:3), «Вегас Голден Найтс» (2:3) и «Монреалю». Единственная победа была одержана на выезде в матче с «Колорадо Эвеланш» (3:2), причём по ходу встречи «Вашингтон» проигрывал со счётом 0:2.

«Кэпиталз» занимают второе место в Столичном дивизионе, набрав 80 очков после 60 матчей. В активе «Вашингтона» 37 побед в основное время.