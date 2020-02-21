Бекстрём: я не паникую, но очевидно, что «Вашингтон» чувствует давление

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (3:4 ОТ), которое стало пятым в последних шести встречах.

«Я не паникую, но очевидно, что «Вашингтон» чувствует давление. Хочется побеждать в каждом матче, но я понимаю, что все команды переживают взлёты и падения по ходу сезона. Чем быстрее мы сможем выйти из этого положения, тем будет лучше для нас. Нужно просто продолжать работать», — приводит слова Бекстрёма журналист Том Гулитти.

На шестиматчевом отрезке «столичные» проиграли «Филадельфии Флайерз» (2:7), «Нью-Йорк Алйендерс» (3:5), «Аризоне Койотс» (1:3), «Вегас Голден Найтс» (2:3) и «Монреалю». Единственная победа была одержана на выезде в матче с «Колорадо Эвеланш» (3:2), причём по ходу встречи «Вашингтон» проигрывал со счётом 0:2.