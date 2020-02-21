NBC Sports: овертайм — открытая страница для рекордов Овечкина, но Шьяро не дал шанса

Обозреватель NBC Sports Джей Джей Риган прокомментировал домашнее поражение «Вашингтон Кэпиталз» от «Монреаль Канадиенс» (3:4 ОТ). В этом матче капитан «столичных» Александр Овечкин мог добраться до отметки в 700 голов за карьеру, но не смог оформить дубль.
«После того как Овечкин забил уже в первом периоде, овертайм казался открытой страницей для его рекордов, начатым сборником рассказов, где будет гол номер 700. Но Шьяро лишил его шансов, пробив Холтби в самом начале броском в касание. У «Монреаля» три шайбы забросили защитники, а у хозяев Диллон и Карлсон были на льду, когда «канадцы» забивали три гола. Неспособность «Кэпиталз» очистить собственный пятачок привела к двум первым пропущенным шайбам. Холтби сыграл здорово, но безрезультатно», — отметил Риган.
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