Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

О'Кэллахан — о Панарине и Кейне: не было ни шанса, что вбрасывание выиграет русский

О'Кэллахан — о Панарине и Кейне: не было ни шанса, что вбрасывание выиграет русский
Хоккей / НХЛ 0

Олимпийский чемпион 1980 года Джек О'Кэллахан прокомментировал символическое вбрасывание перед матчем регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:6).

На символическое вбрасывание вышли форвард «ястребов» Патрик Кейн и бывший нападающий «Чикаго» Артемий Панарин. О'Кэллахан по известной хоккейной традиции бросил шайбу форварду хозяев.

«Я увидел, как на вбрасывание вышли американец и русский, и подумал, что нет ни одного шанса, что этот русский выигрывает вбрасывание. Я посмотрел на Кейнера и просто бросил шайбу ему в ноги, а он начал смеяться», — цитирует О'Кэллахана Daily Herald.

62-летний О'Кэллахан в 1980 году стал частью американского чуда на льду, когда «звёздно-полосатые» в финале Олимпийских игр обыграли сборную СССР.

Панарин не забыл, как от него отказался «Чикаго»! Забил в девятку броском с колена!
«Рейнджерс» опять выиграли с Шестёркиным в воротах, а Бучневич сделал два гола.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020