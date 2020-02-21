О'Кэллахан — о Панарине и Кейне: не было ни шанса, что вбрасывание выиграет русский

Олимпийский чемпион 1980 года Джек О'Кэллахан прокомментировал символическое вбрасывание перед матчем регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:6).

На символическое вбрасывание вышли форвард «ястребов» Патрик Кейн и бывший нападающий «Чикаго» Артемий Панарин. О'Кэллахан по известной хоккейной традиции бросил шайбу форварду хозяев.

«Я увидел, как на вбрасывание вышли американец и русский, и подумал, что нет ни одного шанса, что этот русский выигрывает вбрасывание. Я посмотрел на Кейнера и просто бросил шайбу ему в ноги, а он начал смеяться», — цитирует О'Кэллахана Daily Herald.

62-летний О'Кэллахан в 1980 году стал частью американского чуда на льду, когда «звёздно-полосатые» в финале Олимпийских игр обыграли сборную СССР.