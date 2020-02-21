Суббэн: Овечкин хочет забить столько, сколько сможет. Не будем фокусироваться лишь на нём

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (2:1) поделился ожиданиями от следующего матча «дьяволов» с «Вашингтон Кэпиталз». В этом матче капитан «столичной» команды Александр Овечкин имеет шанс забросить 700-ю шайбу за карьеру в лиге.

«Просто потому, что Овечкину не хватает одной шайбы, я говорю вам это: он будет хотеть не просто забить 700-й гол. Он хочет забить столько, сколько сможет. Меньшего от него я и не ожидаю. Мы не можем фокусировать только на этом. На льду находятся пять игроков, которые борются за шайбу», — приводит слова Суббэна журналист Майк Морреале.

В матче с «Монреаль Канадиенс» (3:4 ОТ) российский форвард открыл счёт, забросив 699-ю шайбу за карьеру в НХЛ.