Суббэн: Овечкин хочет забить столько, сколько сможет. Не будем фокусироваться лишь на нём
Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (2:1) поделился ожиданиями от следующего матча «дьяволов» с «Вашингтон Кэпиталз». В этом матче капитан «столичной» команды Александр Овечкин имеет шанс забросить 700-ю шайбу за карьеру в лиге.
«Просто потому, что Овечкину не хватает одной шайбы, я говорю вам это: он будет хотеть не просто забить 700-й гол. Он хочет забить столько, сколько сможет. Меньшего от него я и не ожидаю. Мы не можем фокусировать только на этом. На льду находятся пять игроков, которые борются за шайбу», — приводит слова Суббэна журналист Майк Морреале.
В матче с «Монреаль Канадиенс» (3:4 ОТ) российский форвард открыл счёт, забросив 699-ю шайбу за карьеру в НХЛ.
Прайс: Овечкин не забил 700-й гол? Я помогал ему на этом пути
Читайте также
- 21 февраля 2020
-
08:15
-
08:03
-
07:45
-
07:19
-
07:00
-
06:41
-
06:32
-
06:23
-
06:11
-
06:06
-
05:50
-
03:45
-
03:26
-
03:16
-
00:00
- 20 февраля 2020
-
23:49
-
23:28
-
23:03
-
22:54
-
22:47
-
22:42
-
22:40
-
22:35
-
22:31
-
22:22
-
22:15
-
22:01
-
21:52
-
21:48
-
21:45
-
21:28
-
21:20
-
20:55
-
20:39
-
20:05
Партнерский контент