Дрегер: если «Монреаль» не получит за Ковальчука второй раунд, то обмена не будет

Известный североамериканский обозреватель телекомпании TSN Даррен Дрегер прокомментировал информацию о возможном обмене нападающего «Монреаль Канадиенс» Ильи Ковальчука.
«Генменеджер «Монреаля» Марк Бержевен ведёт переговоры с агентом россиянина Джей Пи Бэрри. «Канадцы» рассматривают вопрос о сохранении Ковальчука у себя, но к форварду есть большой интерес на рынке. Могу сказать определённо: Бержевен установил конкретную цену за Ковальчука, и если он решит менять Илью, то не согласится на меньшее, чем на второй раунд драфта.
У Бержевена ещё есть время, он может ждать до последней минуты, а если не получит ожидаемой компенсации, то я не удивлюсь, если он сохранит Ковальчука и попытается предложить ему новый контракт на следующий сезон», — сказал Дрегер в эфире TSN Insider Trading.
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