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Шьяро: у Овечкина больше голов за месяц, чем у меня за всю карьеру

Шьяро: у Овечкина больше голов за месяц, чем у меня за всю карьеру
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Монреаль Канадиенс» Бен Шьяро, ставший автором голевого дубля и победной шайбы в ворота «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 ОТ) рассказал, каково ему было играть против одного из лучших снайперов сезона Александра Овечкина, который пока не смог добраться до отметки в 700 голов за карьеру (699).

«Как отодвинуть Овечкина на второй план? Я не знаю. У этого парня больше голов за месяц, чем у меня за всю карьеру. Но он весёлый, интересный парень, против которого вполне можно нормально играть. И, конечно, он тот, про которого можно говорить после окончания своей карьеры: «Я играл против него!». Овечкин — уникальный хоккеист.

Что касается моих голов в ворота «столичных», то мне дали возможность побольше сыграть в атаке. Я получил больше игрового времени, а значит, и большее количество моментов», — приводит слова Шьяро Postmedia.

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