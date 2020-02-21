Василевский пропустил пять шайб и прервал 21-матчевую серию без поражений в основное время
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матч завершился со счётом 5:3 в пользу хозяев.
Российский вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 28 бросков и 33 и потерпел первое поражение в основное время в 2020 году. Таким образом, клубный рекорд «Лайтнинг» по серии с набранными очками с одним голкипером остановился на отметке в 21 матч. Серия Василевского длилась с 17 декабря 2019 года, когда в домашней встрече «Тампой» была обыграна «Оттава Сенаторз» (4:3 ОТ).
Василевский стал шестым вратарём в истории НХЛ, которому удалось не проигрывать в основное время, как минимум, 21 матч подряд. Рекорд лиги принадлежит Питу Питерсу (27 матчей в сезоне-1979/1980).
Василевский обновил рекорд клуба и вошёл в историю НХЛ по длительности серии без поражений
Читайте также
- 21 февраля 2020
-
09:30
-
09:20
-
09:05
-
08:59
-
08:31
-
08:15
-
08:03
-
07:45
-
07:19
-
07:00
-
06:41
-
06:32
-
06:23
-
06:11
-
06:06
-
05:50
-
03:45
-
03:26
-
03:16
-
00:00
- 20 февраля 2020
-
23:49
-
23:28
-
23:03
-
22:54
-
22:47
-
22:42
-
22:40
-
22:35
-
22:31
-
22:22
-
22:15
-
22:01
-
21:52
-
21:48
-
21:45
Партнерский контент