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Василевский пропустил пять шайб и прервал 21-матчевую серию без поражений в основное время

Василевский пропустил пять шайб и прервал 21-матчевую серию без поражений в основное время
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матч завершился со счётом 5:3 в пользу хозяев.

Российский вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 28 бросков и 33 и потерпел первое поражение в основное время в 2020 году. Таким образом, клубный рекорд «Лайтнинг» по серии с набранными очками с одним голкипером остановился на отметке в 21 матч. Серия Василевского длилась с 17 декабря 2019 года, когда в домашней встрече «Тампой» была обыграна «Оттава Сенаторз» (4:3 ОТ).

Василевский стал шестым вратарём в истории НХЛ, которому удалось не проигрывать в основное время, как минимум, 21 матч подряд. Рекорд лиги принадлежит Питу Питерсу (27 матчей в сезоне-1979/1980).

Василевский обновил рекорд клуба и вошёл в историю НХЛ по длительности серии без поражений
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