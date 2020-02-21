Лебрюн: Ковальчук может входить в сферу интересов «Колорадо»

Известный канадский телевизионный эксперт Пьер Лебрюн прокомментировал возможный интерес клубов НХЛ к нападающему «Монреаль Канадиенс» Илье Ковальчуку.



«Ковальчук — умный игрок, у которого есть разумный баланс, который придерживается определённого стиля игры. Он может входить в интересы «Колорадо», но на него есть и другие претенденты. Кроме того, как известно, у «Монреаля» есть свои планы на Илью», — сказал Лебрюн в эфире RDS.

Недавно «Колорадо» потерял из-за травмы одного из своих лидеров нападающего Микко Рантанена, который должен восстановиться к началу плей-офф. При этом считается, что приоритетной целью для «лавин» в дедлайн является обмен нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Криса Крайдера.