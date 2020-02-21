Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Лебрюн: Ковальчук может входить в сферу интересов «Колорадо»

Лебрюн: Ковальчук может входить в сферу интересов «Колорадо»
Хоккей / НХЛ 0

Известный канадский телевизионный эксперт Пьер Лебрюн прокомментировал возможный интерес клубов НХЛ к нападающему «Монреаль Канадиенс» Илье Ковальчуку.

«Ковальчук — умный игрок, у которого есть разумный баланс, который придерживается определённого стиля игры. Он может входить в интересы «Колорадо», но на него есть и другие претенденты. Кроме того, как известно, у «Монреаля» есть свои планы на Илью», — сказал Лебрюн в эфире RDS.

Недавно «Колорадо» потерял из-за травмы одного из своих лидеров нападающего Микко Рантанена, который должен восстановиться к началу плей-офф. При этом считается, что приоритетной целью для «лавин» в дедлайн является обмен нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Криса Крайдера.

«Рейнджерс» планируют получить за Крайдера топ-проспекта, игрока НХЛ и первый раунд драфта
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020