Рирден — о поражении: нет никакого секрета, что сейчас «Вашингтон» переживает спад
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (3:4 ОТ), которое стало пятым в последних шести встречах.
«Нет никакого секрета, что сейчас мы переживаем спад. Сегодня мы не были достаточно хороши, чтобы набрать два очка с… да, собственно, с любой командой этой лиги. Мы должны играть лучше», – цитирует Рирдена пресс-служба НХЛ.
На шестиматчевом отрезке «столичные» проиграли «Филадельфии Флайерз» (2:7), «Нью-Йорк Алйендерс» (3:5), «Аризоне Койотс» (1:3), «Вегас Голден Найтс» (2:3) и «Монреалю». Единственная победа была одержана на выезде в матче с «Колорадо Эвеланш» (3:2), причём по ходу встречи «Вашингтон» проигрывал со счётом 0:2.
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