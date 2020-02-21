Рирден — о поражении: нет никакого секрета, что сейчас «Вашингтон» переживает спад

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (3:4 ОТ), которое стало пятым в последних шести встречах.

«Нет никакого секрета, что сейчас мы переживаем спад. Сегодня мы не были достаточно хороши, чтобы набрать два очка с… да, собственно, с любой командой этой лиги. Мы должны играть лучше», – цитирует Рирдена пресс-служба НХЛ.

На шестиматчевом отрезке «столичные» проиграли «Филадельфии Флайерз» (2:7), «Нью-Йорк Алйендерс» (3:5), «Аризоне Койотс» (1:3), «Вегас Голден Найтс» (2:3) и «Монреалю». Единственная победа была одержана на выезде в матче с «Колорадо Эвеланш» (3:2), причём по ходу встречи «Вашингтон» проигрывал со счётом 0:2.