Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 20 февраля 2020 года

20 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно восемь матчей, в которых приняли участие 18 российских хоккеистов.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 41-ю шайбу в нынешнем сезоне. Другой российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов провёл на льду 18 минут 28 секунд и сделал результативную передачу. Для Кузнецова этот матч стал первым после травмы. Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев сделал две голевые передачи и был признан третьей звездой матча с «Сан-Хосе».

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 бросков из 33 и потерпел первое поражение в основное время в 2020 году. Таким образом, клубный рекорд «Лайтнинг» по серии с набранными очками с одним голкипером остановился на отметке в 21 матч. Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал результативную передачу, набрав очко в 15-м матче кряду.

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 28 из 33 84,8 3:5 Бобровский «Флорида» 35 из 40 87,5 4:5

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Малкин (н) «Питтсбург» 0+0 -2 0 5 1 0 27% 16.52 Гусев (н) «Нью-Джерси» 0+2 +1 0 1 0 0 - 15.29 Овечкин (н) «Вашингтон» 1+0 0 2 6 3 1 - 22.31 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+1 0 0 1 0 0 29% 18.28 Ковальчук (н) «Монреаль» 0+0 +1 0 3 0 2 100% 16.48 Анисимов (н) «Оттава» 0+0 +1 0 1 0 0 38% 16.34 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+0 0 0 1 0 1 20% 15.16 Кучеров (н) «Тампа» 0+1 -2 0 3 0 0 - 19.25 Дадонов (н) «Флорида» 0+1 -1 0 1 1 0 - 16.26 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 -1 0 0 0 3 - 23.33 Проворов (з) «Филадельфия» 0+0 +1 0 2 2 3 - 24.51 Гавриков (з) «Коламбус» 0+1 -1 0 4 1 1 - 22.05 Любушкин (з) «Аризона» 0+0 0 0 0 1 1 - 11.26 Сергачёв (з) «Тампа» 0+0 -1 0 1 1 1 - 19.24 Куликов (з) «Виннипег» 0+0 +1 2 0 1 3 - 17.04 Зайцев (з) «Оттава» 0+0 -1 0 2 2 2 - 22.46

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