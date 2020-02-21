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Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 20 февраля 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 20 февраля 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

20 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно восемь матчей, в которых приняли участие 18 российских хоккеистов.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 41-ю шайбу в нынешнем сезоне. Другой российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов провёл на льду 18 минут 28 секунд и сделал результативную передачу. Для Кузнецова этот матч стал первым после травмы. Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев сделал две голевые передачи и был признан третьей звездой матча с «Сан-Хосе».

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 бросков из 33 и потерпел первое поражение в основное время в 2020 году. Таким образом, клубный рекорд «Лайтнинг» по серии с набранными очками с одним голкипером остановился на отметке в 21 матч. Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал результативную передачу, набрав очко в 15-м матче кряду.

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»28 из 3384,83:5
Бобровский«Флорида»35 из 4087,54:5
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Малкин (н)«Питтсбург»0+0-2051027%16.52
Гусев (н)«Нью-Джерси»0+2+10100-15.29
Овечкин (н)«Вашингтон»1+002631-22.31
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+10010029%18.28
Ковальчук (н)«Монреаль»0+0+10302100%16.48
Анисимов (н)«Оттава»0+0+1010038%16.34
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+00010120%15.16
Кучеров (н)«Тампа»0+1-20300-19.25
Дадонов (н)«Флорида»0+1-10110-16.26
Орлов (з)«Вашингтон»0+0-10003-23.33
Проворов (з)«Филадельфия»0+0+10223-24.51
Гавриков (з)«Коламбус»0+1-10411-22.05
Любушкин (з)«Аризона»0+000011-11.26
Сергачёв (з)«Тампа»0+0-10111-19.24
Куликов (з)«Виннипег»0+0+12013-17.04
Зайцев (з)«Оттава»0+0-10222-22.46
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