Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 20 февраля 2020 года

20 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно восемь матчей, в которых приняли участие 18 российских хоккеистов.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 41-ю шайбу в нынешнем сезоне. Другой российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов провёл на льду 18 минут 28 секунд и сделал результативную передачу. Для Кузнецова этот матч стал первым после травмы. Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев сделал две голевые передачи и был признан третьей звездой матча с «Сан-Хосе».
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 бросков из 33 и потерпел первое поражение в основное время в 2020 году. Таким образом, клубный рекорд «Лайтнинг» по серии с набранными очками с одним голкипером остановился на отметке в 21 матч. Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал результативную передачу, набрав очко в 15-м матче кряду.
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|28 из 33
|84,8
|3:5
|Бобровский
|«Флорида»
|35 из 40
|87,5
|4:5
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+0
|-2
|0
|5
|1
|0
|27%
|16.52
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|0+2
|+1
|0
|1
|0
|0
|-
|15.29
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|0
|2
|6
|3
|1
|-
|22.31
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|0
|0
|1
|0
|0
|29%
|18.28
|Ковальчук (н)
|«Монреаль»
|0+0
|+1
|0
|3
|0
|2
|100%
|16.48
|Анисимов (н)
|«Оттава»
|0+0
|+1
|0
|1
|0
|0
|38%
|16.34
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|1
|20%
|15.16
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+1
|-2
|0
|3
|0
|0
|-
|19.25
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+1
|-1
|0
|1
|1
|0
|-
|16.26
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|0
|0
|0
|3
|-
|23.33
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|+1
|0
|2
|2
|3
|-
|24.51
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+1
|-1
|0
|4
|1
|1
|-
|22.05
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|1
|-
|11.26
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|-1
|0
|1
|1
|1
|-
|19.24
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|+1
|2
|0
|1
|3
|-
|17.04
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+0
|-1
|0
|2
|2
|2
|-
|22.46
- 21 февраля 2020
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12:16
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12:00
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11:33
-
11:09
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11:00
-
10:40
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10:25
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
09:05
-
08:59
-
08:31
-
08:15
-
08:03
-
07:45
-
07:19
-
07:00
-
06:41
-
06:32
-
06:23
-
06:11
-
06:06
-
05:50
-
03:45
-
03:26
-
03:16
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00:00
- 20 февраля 2020
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23:49
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23:28
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23:03
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22:54
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22:47