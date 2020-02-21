Журналист Мэтисон: Бобровский не стал панацеей, которую искала «Флорида»

Известный североамериканский журналист Джим Мэтисон, освещающий матчи «Эдмонтон Ойлерз» с 1972 года, прокомментировал неудачную игру голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (4:5). Российский вратарь отразил 35 из 40 бросков, пропустив несколько необязательных шайб.

«Голкипер Бобровский не стал панацеей, которую искала «Флорида». Он отражает меньше 90% бросков и пропускает 3,25 шайбы за матч», — написал Мэтисон в «Твиттере» после пятой шайбы «Кингз».

В общей сложности в нынешнем сезоне 31-летний Бобровский одержал 22 побед в 47 матчах, в среднем за встречу пропуская 3,29 шайбы и отражая 89,8% бросков. Нынешний сезон худший по надёжности в 10-летней карьере Бобровского в НХЛ.