Тренер «Нью-Джерси»: нужно лишить Овечкина большинства, его будут выводить на 700-й гол

Исполняющий обязанности главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз» Аллен Насреддин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (2:1) поделился ожиданиями от следующего матча «дьяволов» с «Вашингтон Кэпиталз». В этом матче капитан «столичной» команды Александр Овечкин имеет шанс забросить 700-ю шайбу за карьеру в лиге.

«Игроки «Вашингтона» будут искать Овечкина, чтобы вывести его на 700-й гол. Что касается нас, то нам придётся защищаться против него вне зависимости от того, 699 у него голов или 750. Нужно лишить его большинства и моментов при игре в равных составах. Сделаем в этой связи определённые корректировки, но очевидно, что он очень опасный игрок», — цитирует Насреддина пресс-служба клуба.