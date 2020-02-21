«Торпедо» продлило контракт с нападающим Стальновым

«Торпедо» продлило контракт с нападающим Донатом Стальновым. Новое соглашение рассчитано до окончания сезона-2021/2022, сообщается в «твиттере» команды из Нижнего Новгорода.

В нынешнем сезоне 19-летний нападающий провёл в регулярном чемпионате КХЛ пять матчей и отметился одной результативной передачей при показателе полезности «0» и двух минутах штрафного времени. В среднем за матч Стальнов проводит на льду чуть больше шести минут.

Большую часть сезона Донат провёл в команде ВХЛ, сыграв 37 матчей за «Торпедо-Горький» и набрав 15 (5+9) очков. Также игрок сыграл пять матчей в МХЛ.

За карьеру в КХЛ российский форвард сыграл 12 матчей, в которых сделал две результативные передачи при полезности "-2" и шести минутах штрафа.